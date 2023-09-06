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        Nizip Kaymakamı Uğurlu, göreve başladı

        Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:31 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:33
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        Nizip Kaymakamı Uğurlu, göreve başladı
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        Kaymakamlık binası önünde kurum müdürleri tarafından karşılanan Uğurlu, daha sonra kurum müdürleriyle bir araya geldi.

        Uğurlu, yaptığı konuşmada, Nizip'te görev yapacak olmanın onurunu yaşadığını belirtti.

        Amaçlarının millette hizmet etmek olduğunu belirten Uğurlu, şunları kaydetti:

        "Tarihi ve kültürel anlamda önemli bir konuma sahip olan Nizip ilçemizdeki kıymetli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde gerçekleştirmek bizlerin en önemli görevidir. Böylelikle bizlere tevdi edilen sorumluluğun farkında olarak güzel ilçemize çözüm odaklı hizmet edeceğiz. Kapımızda gönlümüzde kıymetli hemşerilerimize sonuna kadar açıktır. Allah yeni görev yerimizi hayırlı etsin."

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