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        Gaziantep'te 668 litre sahte dökme alkol ele geçirildi

        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 668 litre sahte dökme alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:00
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        Gaziantep'te 668 litre sahte dökme alkol ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, 668 litre sahte dökme alkol, 300 etiket, 195 boş şişe ile 50 şişe kapağı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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