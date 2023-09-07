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        Nizipli kadınlar feribotla Fırat Nehri'ni gezdi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizipli kadınlar için ücretsiz feribot turu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:14
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        Nizipli kadınlar feribotla Fırat Nehri'ni gezdi
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        Nizip Belediyesi iş birliğiyle organize edilen etkinlik kapsamında belediye binası önünden hareket eden araçlarla alınan kadınlar, Belkıs İskelesindeki feribotlarla Fırat yolculuğu yaptı.

        Canlı müzik, çocuk etkinlikleri ve yarışmaların yapıldığı turlara çocukları ile katılan kadınlar, Fırat’ın eşsiz manzarası eşliğinde bölgedeki tarihi değerleri ve doğa güzelliklerini görme fırsatı buldular.

        Verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren kadınlar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı’ya teşekkür ettiler.

        Nizip Belediye Başkanı Sarı ise düzenlenen turlara katılmak isteyenlerin www.feribot.nizip.bel.tr linkinden başvuru yapılabileceklerini ve turların devam edeceğini kaydetti.

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