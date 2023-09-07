Gaziantep'te 100 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile kent genelindeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye, çanta ve okul forması desteği verecek.

Valilik Fuaye Alanı'nda, 100 bin öğrenciye 100 milyon TL değerindeki kırtasiye, çanta ve okul elbisesi desteği için protokol imzalandı.

Vali Kemal Çeber, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim yılı için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Çeber, "Büyükşehir Belediyesi, çok hayırlı bir iş yapıyor. Bazen diyorum ki tüm sorunlara rağmen insanın Gaziantep'te öğrenci olası geliyor. Biz de eğitim konusunda koordine etmeye çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. " dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise çocukları geleceği hazırlamak gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken de şu an evlerde bir telaş var. Herkes çocuğunun çok iyi şartlarda eğitmek istiyor. Eğitimi başarıya dönüştürmek istiyor. Artık biz gönül rahatlığı ile eğitim şehri Gaziantep diyebiliyoruz. Bu şehirde büyük bir irfan var. Yetişmiş insan gücü var. Ama sürdürebilirlik açısından çocuklarımızı geleceğe çok iyi daha hazırlamamız lazım. Şehir genelinde 1'inci sınıf için yaptığımız çalışmaları deprem bölgesindeki tüm çocuklar için yapıyoruz. Çünkü onların enkaz altında defter ve kitapları kaldı. Onların hızlı bir şekilde eğitim hayatlarına devam etmesi için daha büyük pozitif ayrımcılık ihtiyacı doğdu. Çocuklarımıza başarılar diliyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise "Belediyenin katkısıyla çanta içerisine tüm kırtasiye malzemesi konuldu ve bu çantalar öğrencilere verilmek üzere bizlere emanet edildi. Bu çantaları okulların açıldığı ilk gün çocukların masalarına bırakacağız." diye konuştu.