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        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te hastanede bıçaklanan temizlik görevlisi tedavi altına alındı

        Gaziantep'te hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan temizlik görevlisi ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:14
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        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te hastanede bıçaklanan temizlik görevlisi tedavi altına alındı
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        Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki temizlik görevlisi M.Y. (40), husumetlisi olduğu iddia edilen Ö.F'nin (40) hastanede bıçaklı saldırısına uğradı.

        Karnından ve kafasından bıçak darbesi alan M.Y, aynı hastanede ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı.

        Aynı hastanedeki kadın bir temizlik görevlisinin eşi olduğu öğrenilen şüpheli Ö.F. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Olaya ilişkin Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

        "Şüpheli Ö.F. ve hastane temizlik görevlisi M.Y. arasında kişisel husumet nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda M.Y, şüpheli Ö.F. tarafından sol kol ve karın bölgesinden bıçakla yaralanmıştır. Olayın hemen ardından şüpheli Ö.F. suç aletiyle emniyet güçlerimiz tarafından yakalanmış, yaralanan M.Y. ise ameliyata alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı, şüpheli Ö.F. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı işlemi uygulandığı ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

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