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        Gaziantep FK, Rumen teknik direktör Sumudica ile sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:50 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:54
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        Gaziantep FK, Rumen teknik direktör Sumudica ile sözleşme imzaladı
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        Kulüp başkanı Memik Yılmaz, kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenindeki konuşmasında Sumudica'nın, Gaziantep'e hayırlı olmasını diledi.

        Amaçlarının Gaziantep FK'yi ayağa kaldırmak olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Camiamıza yeni bir heyecan katabilmek adına yakından tanıdığımız, başarılı teknik direktör Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaştık. Geçmişte çok başarılı bir takım yaratmış, takımımızı liderlik koltuğuna kadar taşımayı başarmıştı. Ancak elbette ki zaman zaman yapmış olduğu hareketler şehrimizi üzmüştü. Bunun da sebebi kendisine olan Gaziantep şehrinin sevgisiydi. Ancak kendisiyle görüşmelere başladığımız andan itibaren yaşanılan olumsuzluklar adına pişmanlığına ben şahidim. Ve bu doğrultuda kendisi de bizlere söz vererek, sadece takımın başarısına odaklı bir çalışma prensibi olacağını söyledi."

        - Sumudica: "Düşmeyi şu an aklımdan dahi geçirmiyorum"

        Rumen çalıştırıcı Sumudica ise Gaziantep'i çok sevdiğini ve yeniden taraftarla buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

        Gaziantep FK'yi kendi evi gördüğünü belirten Sumudica, şöyle devam etti:

        "Benim için kolay değildi ama kalbim açık şekilde geldim. Burayı kendi evim gibi hissediyorum. Burası daha önce bana her şeyi verdi. Ben de bu şehre her şeyi vermeye çalıştım. Bir röportajda şaka yapmak istedim, tabii bunun böyle problem olacağını düşünmedim. Daha sonra şehirde bu şakaya hassasiyet oluştu. Herkesten özür diledim. Ama çok geçti. Ondan itibaren hem ben hem şehir kaybetti. Tekrar herkesten özür diliyorum. Şu an buraya gelmek benim için büyük bir risk. Şu an bir takım alıyorum ama nasıl hazırlandığını bilmediğim bir takım alıyorum."

        Sumudica, takıma hakim ve yeterince bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Hiçbir transfer yapmadım burada. Sadece daha önce çalıştığım 4-5 futbolcu tanıyorum. 3-4 futbolcu daha transfer edeceğiz. Yeni gelecek futbolcularla birlikte bu yıl iyi bir futbol oynatmaktır amacım. Düşmeyi şu an aklımdan dahi geçirmiyorum 20 yıllık kariyere sahibim. Hiçbir takımla bir alt lige düşmedim. Bu Gaziantep FK'de de olmayacak." şeklinde konuştu.

        - "Farklı bir Sumudica bulacaksınız"

        Sumudica, kendisinin çok değiştiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Farklı bir Sumudica bulacaksınız. Tabii o daha önce dans eden Sumudica'yı görmeyeceksiniz çünkü çok değiştim. Sadece futbola odaklanmak istiyorum. Eğer futbola her şeyi verirseniz o da size her şeyi verir. Yarın her şeyi değiştirmek için elimde sihirli bir değnek yok. Ama bu takım iyi bir futbol oynayacak. Her şeyini sahaya verecek. Ben kendi mantalitemi futbolcuya aşılayacağım. Buna uymayan saha dışında kalacak."

        Konuşmaların ardından Sumudica, kendisini sezon sonuna kadar takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.

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