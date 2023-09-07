Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 07.09.2023 - 21:49 Güncelleme: 07.09.2023 - 22:01
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Max Gradel ve Janio Bikel katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.