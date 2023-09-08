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        Okuma yazma kursuna katılan "Antepli" kadınlar yaşamlarını kolaylaştırıyor

        OKAN COŞKUN - Gaziantep'te çeşitli nedenlerle okula gidemeyen kadınlar, okuma yazma öğrenerek hayatlarını kolaylaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 11:55 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:55
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        Okuma yazma kursuna katılan "Antepli" kadınlar yaşamlarını kolaylaştırıyor
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        "Antepli" kadınlar günlük hayatta yaşadıkları zorlukları aşmak ve "Bu yaşta okuma yazma bilmiyor musunuz", "İmza atmayı bilmiyor musunuz" sorularına muhatap olmamak için Şahinbey Belediyesinin açtığı kurslara katılıyor.

        Mimar Sinan Gençlik Merkezi'nde açılan okuma yazma kursunda kadınlar, kısa sürede gösterdikleri gayretle hem ilerleme sağlıyor hem de bölgedeki diğer kadınlara örnek oluyor.

        Kursa katılan 46 yaşındaki Leyla Dönmez, ailesi okula göndermediği için okuma yazma öğrenemediğini söyledi.

        Okuma yazma bilmemenin birçok zorluğunu gördüğünü aktaran Dönmez, "Okuma bilmeyen insanın önü karanlıktır. Ben karanlık görüyorum dedim ve ondan dolayı ne olursa olsun okuyacağım dedim. Kursa geldim, okumayı ve yazmayı öğrendim. Şu an da her tarafa daha rahat gidiyorum. Hastaneye, şehir dışına gittiğimde zorluk yaşıyordum ama şu anda her şeyi biliyorum. Çok şükür önümüz aydınlık. Çok mutluyum, iyi ki öğrenmişim. Okuma yazma bilmeyenlere de tavsiyede bulunuyorum. Okuyan ve kendini geliştiren insan her yönden mutlu olur." diye konuştu.

        - "Daha önce gözlerim görmüyordu sanki"

        Kursa katılan 45 yaşındaki Feride Çiloğlu da okuma yazma bilmediği için dışarı çıkmak istemediğini söyledi.

        Çiloğlu, kurs sayesinde birçok şeyi aştığını ifade ederek şunları kaydetti:

        "Daha önce evden çıkıp bir adrese gitmek istediğimde sokak isimlerini, hangi otobüse bineceğimi bilmiyordum. Okuma yazma öğrenmek istedim ve kursa geldim öğrendim. Hayatımı kolaylaştırdı. Bankaya gittiğimde bir imza atmam gerektiğinde imza atmayı bilmiyorum dediğimde parmak basmak zorunda kalıyordum. Şimdi 'imza atar mısınız' dediklerine rahatlıkla imza atabiliyorum. Daha önce gözlerim görmüyordu sanki. Gözlerim açıldı, hayatım kolaylaştı. Kalabalık ailede büyüdüğüm için annem babam maddi sıkıntıdan dolayı okula gönderemedi ama şimdi okuyup yazabiliyorum. Nasip, kısmet bugüneymiş."

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