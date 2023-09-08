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        GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 16-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin, "Festivali, Kültür Yolu ile birleştirelim, çok daha güçlenecek ve herkes buraya gelecek dedik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:39 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:47
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        GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı
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        Konser, sergi, tiyatro, opera ve bale gösterileri, söyleşi, atölye, çocuk etkinlikleri ve dijital sanatlar gibi etkinliklerin düzenleneceği festivalin tanıtım toplantısı, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mutfak Sanatları Merkezi'nde yapıldı.

        Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, festivalin bölge için önemli olduğunu vurgulayarak "Festivali, Kültür Yolu ile birleştirelim, çok daha güçlenecek ve herkes buraya gelecek dedik." ifadesini kullandı.

        Bölgede çok güzel ürünlerin yetiştiğini aktaran Şahin, "En güzel domates, en güzel baharat burada yetişiyor. Çünkü biz Baharat Yolu’ndayız. Baharat Yolu'nu kalkınma yoluna dönüştüren bir ecdat var. Biz medeniyet şehriyiz. Şehrin ekonomisinin güçlenmesi bizim için çok önemli." diye konuştu.

        "Kendi gastronomi şeflerimizi, Michelin yıldızlı şeflerimizi oluşturacağız." diyen Şahin, burada birçok şef adayının olduğunu söyledi.

        Belediye Başkanı Şahin, şöyle devam etti:

        "Michelin yıldızını bu şehre nasıl getireceğiz? Bunların hepsi o kadar önemli alanlar ki, toplum dediğimiz şey bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman oluyor. Şehir inanmazsa olmuyor. Şehirle birlikte bölgeyle birlikte gittiğiniz zaman bunlar oluyor. Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz'e geçen hattayız. Elimize geçenin kıymetini bilmemiz lazım. Domates, domates gibi kokmuyor, gül, gül gibi... Bakıyorsunuz çok güzel ama güzel kokmuyor. Biz bunların ata tohumunu, ana tohumunu oluşturduk."

        Festivalin tanıtım toplantısına milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, daire başkanları ve ilgililer katıldı.

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