Nizip Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine destek Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçede ikamet eden ve üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin ailelerine 2 bin lira destek verileceğini söyledi.

Nizip Belediye Başkanı Sarı, yazılı açıklamasında, öğrenci ve ailelerine katkı sunmak amacıyla destek verdiklerini belirtti.

Öğrencilere ücretsiz hazırlık kursu ve kitap desteğinin yanı sıra bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda üniversiteye ilk defa yerleşen ve yeni kayıt yaptıran, anne, baba ve kendisi, Nizip'te ikamet eden, devlet üniversitelerinin lisans ve ön lisans programını kazanan, yurt içi veya KKTC Vakıf/Özel Üniversitelerinden yüzde 100 burslu olarak kazanan, Milli Savunma Üniversitesi ile Polis Meslek Yüksekokulunu kazanan öğrencilerimizin ailelerine 2 bin lira destek sağlıyoruz. Öğrencilerimize ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız destek hayırlı olsun."

Destek ödemelerine başvuru 31 Ekim'de sona erecek.