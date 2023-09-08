GAGİAD Kültür Sanat Festivali 2-8 Ekim'de düzenlenecek Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından 2-8 Ekim'de düzenlenecek Kültür Sanat Festivali'nde çok sayıda sanatçının katılımıyla birçok etkinlik yapılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, festivalle çağdaş sanat sergileri, klasik müzik konserleri, sanatçı söyleşileri ve atölye gibi birçok etkinlik sanatseverlerle buluşturulacak.

Festival kapsamında, Şahinbey ilçesindeki Pür Sefa Hanı'nda, "Pür-hayal" ve "Fakat kalbim seninledir" başlığıyla düzenlenecek resim sergisinde, birçok sanatçının eserleri sergilenecek. Sergiler 28 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Klasik müzik eserlerinin de dinletisinin yapılacağı festivalde birçok eser seslendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, festivali bu yıl ilk kez düzenlediklerini belirtti.

Gaziantep'in sanata bakış açısının farklı olduğunu dile getiren Koçer, şunları kaydetti:

"Sanat, gelişen toplumların ufkunu aydınlatan, farklı bakış açıları getiren çok önemli bir alan. Biz de bu anlamda kentin sosyo-kültürel alandaki yatırımlarını hızlandırmak istedik. GAGİAD Kültür Sanat Festivali ile sanatın birleştirici gücünü kullanarak kentimizdeki kucaklaşmayı, birleşmeyi bir kez daha gün yüzüne çıkarmayı arzu ediyoruz. Geleneksel hale gelmesini hedeflediğimiz bu festival ile kentimize, kültür ve gastronomi alanındaki bilinirliğe ek olarak 'sanat şehri' sıfatını kazandırmayı istiyoruz."

Festivalin bölgeye de katkısı olacağını anlatan Koçer, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden önce çalışmalara başladıklarını fakat depremler nedeniyle çalışmaları ertelemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

GAGİAD Sanat Danışmanı Yasemin Bay da festival kapsamında birçok etkinliğin düzenleneceği ve çok sayıda sanatçının festivale katılacağını aktardı.