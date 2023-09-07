Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te hastanede temizlik görevlisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te hastanede temizlik görevlisinin bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:04 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te hastanede temizlik görevlisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki temizlik görevlisi M.Y'yi (40) bıçaklayan Ö.F'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan M.Y, dün husumetli olduğu iddia edilen Ö.F'in saldırısına uğramış, aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Hastanede çalışan bir temizlik görevlisinin eşi olduğu öğrenilen şüpheli Ö.F. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Hastanede temizlik görevlisini bıçaklayan şüpheli: Kendime geldiğimde eller...
        Hastanede temizlik görevlisini bıçaklayan şüpheli: Kendime geldiğimde eller...
        GAGİAD Kültür Sanat Festivali 2-8 Ekim'de düzenlenecek
        GAGİAD Kültür Sanat Festivali 2-8 Ekim'de düzenlenecek
        Nizip Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine destek
        Nizip Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine destek
        Gaziantep'te 51 kilogram skunk ele geçirildi
        Gaziantep'te 51 kilogram skunk ele geçirildi
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep Ticaret Borsası
        GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı
        GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı