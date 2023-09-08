Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 08.09.2023 - 23:10 Güncelleme: 08.09.2023 - 23:14
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda oyuncular, ilk bölümde ısınma ile koordinasyon çalıştı. İdman, taktik çalışmalarla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.