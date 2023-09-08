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        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 23:10 Güncelleme: 08.09.2023 - 23:14
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        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda oyuncular, ilk bölümde ısınma ile koordinasyon çalıştı. İdman, taktik çalışmalarla sona erdi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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