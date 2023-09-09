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        Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali gerçekleştirildi

        Gaziantep'te, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 09.09.2023 - 10:08
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        Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali gerçekleştirildi
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        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, GAİB hizmet binasında düzenlenen organizasyonda, dokuma, örme ve baskı kategorilerinde yarışmaya katılanlar tasarımlarını sergiledi.

        Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada, kategorilere göre toplamda 1 milyon 450 bin lira ödül verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de üreten ve gelişmeleri takip eden kentteki sanayicilerin sürekli yeniliğin peşinde olduklarını belirtti.

        Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tekstil sanayicileriyle birlikte tekstil ihracatının önemli bir bölümüne imza attıklarını ifade etti.

        Yarışmada, dokuma kategorisinde Efekan Türker, örme kategorisinde Çağla Çokgezen, baskı kategorisinde ise Bahar Meydan birinci oldu.

        Bu yıl ilk kez verilen sürdürülebilirlik özel ödülünü ise Selin Bulut aldı.

        Kategorilerde birinci olan yarışmacılar, uygun görülmesi halinde Ticaret Bakanlığı tarafından 1 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki tasarım okullarında eğitim görme şansı bulacak.

        İlk 5'e giren yarışmacılar ise yurt dışındaki Tekstil ve Moda Fuarı'nı ziyaret etme ödülü kazandı.

        Törene, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyüp Özkeçeci, oda ve birlik başkanları ve ilgililer katıldı.

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