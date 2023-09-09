Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye eğitim ve öğretime hazır

        MEHMET AKİF PARLAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde, toplam 25 bin 300 depremzede çocuk ders başı yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye eğitim ve öğretime hazır
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AA muhabirine, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde okulların kapalı olduğu zamanda hummalı bir çalışma sonucu tüm eksikliklerin tamamlandığını söyledi.

        Okula ilk defa gidecek öğrencilerin uyum sürecinin başladığını ifade eden Tepe, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasını heyecanla beklediklerini belirtti.

        - 25 bin 300 depremzede çocuk okula başlayacak

        İki ilçeye ayrı önem verdiklerini anlatan Tepe, şunları kaydetti:

        "İslahiye'de 16 bin 300, Nurdağı'nda ise 9 bin öğrenci okula başlayacak. Bunların içinde ilk defa okula 'merhaba' diyecek İslahiye'de 1700, Nurdağı'nda ise 800 öğrenci olacak. Yine çocuklarımızla beraber Nurdağı ve İslahiye'de öğretmenliğe ilk adımını atacak olan kardeşlerimiz var. 98 öğretmen Nurdağı'nda, 180 öğretmen ise İslahiye'de görev yapacak. Bu kardeşlerimizle bir araya geldik. Çok heyecanlı ve mutlular. Toplamda İslahiye'de bin 51, Nurdağı'nda ise 619 öğretmenimiz öğrencilere hizmet verecek."

        - Öğretmenlerin barınma sorunu çözüldü

        Tepe, deprem bölgesinde ataması yeni yapılan ve mevcut devam edecek öğretmenlerin barınma sorunlarını kısa sürede çözdüklerini anlattı.

        Öğretmenler için konteynerler hazırladıklarını ifade eden Tepe, şunları kaydetti:

        "Bu öğretmenlerimizin barınmayla ilgili planlamaları tamamlandı. Kalacak konteynerleri hazır. Gelenler yavaş yavaş yerleştirildi. Bir adaptasyon süreci olacak. İlçe milli eğitim müdürlerimiz, kaymakamlıklarımız bu öğretmenlerimizin uyumuna ciddi katkıda bulunuyorlar. Şu anda kaynaşmış gördüm ben. Öğretmeniyle, yöneticilerimizle, okullarımızla Nurdağı ve İslahiye'de eğitim ve öğretime hazırız."

        İlçede hasar gören okulların onarıldığını ve bunların eğitim için yeterli olduğunu belirten Tepe, kolaylık olması açısından konteyner kente yakın noktaya konteynerlerden oluşan derslikler kurduklarını söyledi.

        Tepe, dersliklerin kalıcı konutların teslim edilmesine kadar hizmet vereceğini belirterek "Hem konteynerlerde eğitim yapılacak hem de betonarme okullarda. Okulu yıkılan öğrencileri ise yine taşıma yoluyla en yakın betonarme okula taşıyacağız. İslahiye'de 12 Nurdağı'nda ise 8 olmak üzere toplam 20 konteynerlerde kalıcı binalar yapılana kadar eğitim ve öğretim vereceğiz. Bu konteynerlerimiz kış koşullarına da hazır." diye konuştu.

        - Öğrenci ve velilere psikososyal destek verilecek

        Tepe, öğrencilerin neredeyse tamamının depremzede olduğunu ve bu durumu atlatmaları için onlara yönelik bazı psikolojik faaliyetler hayata geçireceklerini ifade etti.

        Öğrencilerin bir an önce okula adapte olmaları için güçlü şekilde çalıştıklarını anlatan Tepe, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimiz depremden çıktığı için okullara gitmelerinde tedirginlik ve endişe olabilir. Biz bununla alakalı rehber öğretmenlerimizle onlara psikososyal destek vereceğiz. Çocuklara ve velilerine ciddi bir psikososyal destek, yeniden hayata ve okula merhaba eğitim planımız var. Bu konuda velileri davet edeceğiz okula. Aynı anda bizde onların barındığı eve veya konteynerlere gidip misafir olacağız. Şubat'tan bu yana nasıl ki hayata dönüş mücadelesini ortaya koyduk. İnşallah tutunma mücadelemizi ve normal hayata dönme mücadelemizde onlarla beraber sağlayacağız."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        'Uzaklaştırma' kararı bitti! Kapıya dayandı!
        'Uzaklaştırma' kararı bitti! Kapıya dayandı!
        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        İlginç kaza! Önce taşa sonra kadına...
        İlginç kaza! Önce taşa sonra kadına...
        İstanbul'daki okullarda 1 milyon lisanslı öğrenci hedefi
        İstanbul'daki okullarda 1 milyon lisanslı öğrenci hedefi
        İstanbul'da balık boyu denetimi yapıldı! İstavritten kötü haber!
        İstanbul'da balık boyu denetimi yapıldı! İstavritten kötü haber!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı! Kalbinden bıçakladı!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı! Kalbinden bıçakladı!
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı! 5 kente "sarı", 2 il için "turuncu" alarm! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı! 5 kente "sarı", 2 il için "turuncu" alarm! 5 bölgede sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?

        Benzer Haberler

        Depremden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te bu yıl da üniversitele...
        Depremden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te bu yıl da üniversitele...
        Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali gerçekleştirildi
        Gaziantep'te Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali gerçekleştirildi
        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
        Hastanede temizlik görevlisini bıçaklayan şüpheli: Kendime geldiğimde eller...
        Hastanede temizlik görevlisini bıçaklayan şüpheli: Kendime geldiğimde eller...
        GAGİAD Kültür Sanat Festivali 2-8 Ekim'de düzenlenecek
        GAGİAD Kültür Sanat Festivali 2-8 Ekim'de düzenlenecek
        Nizip Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine destek
        Nizip Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine destek