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        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:18 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:21
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        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.

        Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idman, antrenman sahasında gerçekleştirilen dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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