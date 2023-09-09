Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 09.09.2023 - 12:18 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:21
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.
Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idman, antrenman sahasında gerçekleştirilen dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.