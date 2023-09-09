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        Gaziantep'te 100 hobi bahçesinin kurası çekildi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 5. etap 100 hobi bahçesinin hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:00
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        Gaziantep'te 100 hobi bahçesinin kurası çekildi
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        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törende ilk kurayı Başkan Fatma Şahin çekti.

        İçerisinde 2 tuvalet, idari bina, mescit ve 130 araçlık otoparkı bulunan hobi bahçesi, kura çekimi sonrası hak sahiplerine teslim edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6. etabın da Alleben Göleti civarında yapılacağını belirtti.

        Ekiplerin karınca gibi çalıştığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Bizim sevinçlerimiz paylaşınca artar, bütün acılar paylaşınca azalır. Bu yüzden mümkün olduğu kadar büyük gayret gösteriyoruz. Kent tarımı denen bir şey var artık. Artık büyük kentler insanları yoruyor. Bir dinlenme gerekiyor. Köydeki ev ekmeklerini, muhabbetlerini özlüyoruz. Buna göre hareket ederek çalışıyoruz. Gözümüzü kapatıp cenneti hayal ettiğimizde aklımıza yeşil ve su geliyor, mutlu bir aile geliyor. Talep ettiğiniz her noktada çalışmak bizim görevimiz. Burada birinize çıkmadığında üzülmeyin. Çıkana kadar hobi bahçelerimizi yapmaya devam edeceğiz. 4 ay sonra yeni kura çekimimiz olacak."

        Törene, Genel Sekreter Sezer Cihan, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik​​​​​​​ ve vatandaşlar katıldı.

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