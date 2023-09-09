Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 09.09.2023 - 20:53 Güncelleme: 09.09.2023 - 20:53
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana yeni transferler Florin Nita ile Junior Morais de katıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip yarını izinli geçirecek.