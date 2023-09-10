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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te arazide kaybolan kız çocuğu bulundu

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arazide kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 13:35 Güncelleme: 10.09.2023 - 13:35
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te arazide kaybolan kız çocuğu bulundu
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        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, İslahiye ilçesinde dün akşam saatlerinde Meryem Hasan'ın arazide kaybolduğunu bildirdi.

        Çeber, "Meryem Hasan isimli evladımız, 200 kişilik jandarma, AFAD ve STK arama kurtarma ekipleri, gece görüş dronları ve İHA'larla 13 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Çalışmalara katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Tarım işçisi Ali Hasan, AA muhabirine, öğlen yemeğinden sonra ağabeyinin çocuğunun olmadığını fark ettiğini ifade ederek, "Fark ettikten sonra aradık bulamadık, 30-40 kişi aradık bulamadık. Sonra jandarmaya haber verdik, bulundu, Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

        Anne Münire Hasan, kızına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Kızım kaybolduktan sonra kendimde değildim, bütün gece uyumadık Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum. Çocuğumu gördüğümde dünyaya yeniden gelmiş gibi sevindim." ifadelerini kullandı.

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