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        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 15:07 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:17
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        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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        Mustafa E. idaresindeki 27 ADS 77 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 60. kilometresinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 02 HZ 688 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Mustafa E, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Mustafa E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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