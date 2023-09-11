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        Gaziantep FK, Kamerunlu savunma oyuncusu N'Koulou'yu transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kamerunlu savunma oyuncusu Nicolas N'Koulou ile sezon sonuna kadar anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 17:41 Güncelleme: 11.09.2023 - 18:09
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        Gaziantep FK, Kamerunlu savunma oyuncusu N'Koulou'yu transfer etti
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki futbolcu, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri İdris Kalkan ve Halil Demir ile bir araya geldi.

        N'Koulou, buluşmada kendisini sezon sonuna kadar kulübe bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

        Açıklamada, "N'Koulou'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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