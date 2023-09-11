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        Gaziantep Valisi Çeber, Gaziantep FK'nin tesislerini ziyaret etti

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep FK'nin tesislerini ziyaret ederek, antrenman yapan futbolcularla ve yeni teknik direktör Marius Sumudica ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 22:50 Güncelleme: 11.09.2023 - 22:59
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        Gaziantep Valisi Çeber, Gaziantep FK'nin tesislerini ziyaret etti
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, tesiste Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz tarafından karşılanan Çeber, antrenman sahasına geçerek teknik direktör Sumudica ve takım futbolcularıyla bir süre sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, şehir için Gaziantep FK'nin çok önemli olduğunu belirtti.

        Kendisinin de futbolla ilgili olduğunu aktaran Çeber, takımın bütün futbolcularının alanlarının en iyisi olduğuna inandığını, Süper Lig'in ilk 4 haftasında şanssızlıklar yaşandığını kaydetti.

        Çeber, takımın yeni teknik direktörü Sumudica ile birlikte Gaziantep FK'nin ligde hak ettiği yere geleceğine inandıklarını ifade etti.

        Gaziantep FK için ligin, Sumudica ile birlikte gelecek maçla başlayacağını belirten Çeber, yaşanan deprem felaketinin ardından şehrin tekrar normale dönmesi ve acıların unutulması için de Gaziantep FK sevgisinin çok önemli olduğunu kaydetti.

        Çeber, Sumudica ile önemli bir sinerji oluştuğunu ve şehri de çok etkilediğini belirterek, tüm takım oyuncularına başarılar diledi.

        Daha sonra Çeber, takım oyuncularına ve yeni transfer edilen Nicolas N'Koulou'ya kendi elleriyle baklava ikram ederek, beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ile tesisleri de gezen Çeber, tesisin yönetim binasına geçerek, Memik Yılmaz ve yönetim ekibiyle bir süre görüşme yaptı.

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