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        Gaziantep'te jandarma okul servis araçlarını denetledi

        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından il genelindeki okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:06 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:06
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        Gaziantep'te jandarma okul servis araçlarını denetledi
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        İl Jandarma Komutanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla trafik ve asayiş timleri aracılığıyla il genelindeki okul çevresi güvenliği ile okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde servis araçları trafik yönünden kontrol edilerek yaşanabilecek muhtemel kazaların önlenmesi amaçlanırken sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.

        Yapılan sorgulamalar sonucunda, 3 bin 602 araç ve sürücüsü sorgulanırken 7 servis aracı trafikten men edildi.

        46 sürücüye toplam 36 bin 415 TL idari para cezası uygulandı.

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