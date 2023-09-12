Nurdağı'ndaki depremzede çiftçilere ekipman desteği verildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı'nda 100 dekar alandan daha az tarım arazisine sahip olan depremzede çiftçilerin tamamının kullanımı için kurulumu yapılan akıllı basınçlı sulama sisteminin ekipmanları, akıllı sulama anahtarı ve nem ölçer sensörünün dağıtımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, işi ehline vermenin gururunu yaşadıklarını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

"Türkiye Yüzyılı"nın başladığını aktaran Şahin, "Bu yüzyıl o kadar önemli ki. Bugün burada bu projelerimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 7 ay önce enkazın altından canlarımızı çıkarıyorduk. Bugün bunları konuşabilen yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Siz çiftçilerimiz bizim gururumuzsunuz. Allah'ın izniyle en kısa sürede Nurdağı ilçesinde yeşil ekonomiyi tesis edeceğiz. Suyu ve toprağı yöneten dünyayı yönetecek. Biz bu şehirde bunu başaracağız. Deprem bölgesindeki iyileştirmeyi yeşil ekonomiyle başaracağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise şehrin önemli bir projesi için Nurdağı'nda bulunduklarını belirterek, "Nurdağı ve İslahiye bizler için önemli tarım bölgeleri. Çünkü hem biber açısından hem üzüm açısından hem yine moringa önemli ürünlerden bir tanesi. Gıdanın öneminin giderek daha çok anlaşıldığı bir süreçten geçiyoruz. Pandemi dönemi bu süreçte çok etkili oldu. Hayat gıdayla devam ediyor ve bunun en önemli unsuru tarım. Bizim çok şükür ki imkanlarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Dağıtım törenine, Nurdağı Belediye Başkanı Yakup Bahar, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Gaziantep Ziraat Odaları Birliği Başkanı ve Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık ve çiftçiler katıldı.