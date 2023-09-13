AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik, kırsal mahalleri geziyor

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bozgeyik ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçedeki 12 kırsal mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Bozgeyik, ziyaretteki konuşmasında, vatandaşlara seçimlerde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak vatandaşların refahı için çalışacaklarını aktaran Bozgeyik, "Ziyaretlerimizin bir diğer amacı da sizlerle bir araya gelip, istek ve taleplerinizi yerinde dinlemek. Varsa istek ve talepleriniz, bunları yerinde çözmek için bir aradayız." ifadelerinde bulundu.