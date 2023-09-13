Gaziantep'te 43 araç ve sürücüsüne ceza uygulandı
Gaziantep'te trafik uygulamasında 43 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Giriş: 13.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:30
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik ekiplerince, gürültü çıkaran modifiyeli araç kullananlara yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda, 7 araç ve sürücüsüne modifiyeli araç kullanmaktan, 36 araç ve sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanununun çeşitli maddelerini ihlal etmekten cezai işlem uygulandı.