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        Gaziantep'te veteriner hekimlere eğitim verildi

        Gaziantep'te çeşitli şehirlerden gelen 300 veteriner hekime eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:31
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        Gaziantep'te veteriner hekimlere eğitim verildi
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        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "2. Anadolum Sempozyumu" 25 Aralık Özdemir Bey Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Sempozyuma Türkiye’nin dört bir tarafından katılan 300 veteriner hekime verilen eğitimlerde, veterinerlikte yeni gelişen tetkikler, teşhisler ve tedavi yöntemleri anlatıldı.

        Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, veteriner hekimlerin Türkiye'nin belirli üniversitelerinden çağırılan hocaların anlatımlarıyla yeni gelişmelerden haberdar olduklarını belirterek, "Bu kongreyi Küçük Hayvan Hekimliği Derneği ile birlikte aynı zamanda ana sponsorumuz Petline ile birlikte gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Petline sorumlusu Hakan Kömürcü ise Anadolu'da böyle bir organizasyon yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, veteriner hekimlerin sürdürülebilir eğitimlerine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Gaziantep Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri de gelişimin birinci şartının eğitim olduğunu hatırlatarak, şunları aktardı:

        "Veteriner hekimler için mesleki olarak evcil hayvanlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için sağlık bakımından onların daha iyi şartlarda tedavi olabilmesi için bir eğitim organizasyonu yapıyoruz. Evcil hayvanların tedavisi kendileri için önemli olduğu kadar halk sağlığı için de çok önem arz ediyor. Bu yüzden kendimizi geliştirmemiz daha iyi hizmet sunabilmeliyiz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in desteğiyle bugün bu eğitimi gerçekleştirdik. Küçük hayvan hekimleri derneğimiz ile bu felaketin arkasından bile yolumuza devam edelim buna rağmen eğitim sürecini engel olmasın bu yaşadığımız şeyler deyip bu organizasyonu yaptılar. Hekim arkadaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyorum."

        Sempozyumun ardından Gaziantep Doğal Yaşam Barınağı'nda uygulamalı eğitim düzenlendi.

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