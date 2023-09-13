Milli yüzücü Öztürk'ten Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu'na ziyaret

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları'nın yetiştirdiği yüzücülerden, Fenerbahçe sporcusu Öztürk ve ailesi, Fadıloğlu ile görüştü.

Fadıloğlu, yaptığı konuşmada, Öztürk'ün Gaziantep ve Türkiye'yi bugüne kadar gurur verici başarılarıyla temsil ettiğini belirtti.

Yeni kulübü Fenerbahçe'de Öztürk'ün büyük başarı elde edeceğine inandığını aktaran Fadıloğu, "Alleben Yüzme Havuzumuz Türk sporuna birçok derece kazandırdı. Bu başarıların devamı noktasında çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Beril'in bu büyük başarısında emeği geçen başta ailesi olmak üzere herkesi yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli yüzücü Öztürk ise yetişmesine imkan sağlayan Şehitkamil Belediyesine teşekkür etti.