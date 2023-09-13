Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te öğrencilere 80 milyon lira değerinde eğitim desteği

        Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesi, ilçedeki öğrencilere destek vermek için 80 milyon lira değerinde kitap, okul öncesi eğitim ve boyama seti dağıtacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:39 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te öğrencilere 80 milyon lira değerinde eğitim desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimdeki başarının artırılması için Valilik, Şahinbey Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

        Bu kapsamda Şahinbey Belediyesinin 80 milyon lira bütçeyle sağladığı kitap, okul öncesi eğitim ve boyama seti öğrencilere verilecek.

        Vali Kemal Çeber, imza töreninde, Şahinbey Belediyesinin eğitime önemli destek verdiğini belirterek, "Gaziantep'e geldiğim günden bu yana ne söylediysek bizleri kırmadı. Şahinbey bölgemizdeki okulların ihtiyaçları ile ilgili tüm taleplere olumlu cevap verdi. Dağıtılan boyama ve eğitim setlerinin öğretmen ve öğrenci nezdinde karşılığı çok yüksek. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz de bu verilen desteklerden memnun." dedi.

        Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğu ise ilçede 300 bine yakın öğrencinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Yıllardan bu yana öğrencilerimize eğitim materyallerine ulaşmaları konusunda ve kaynak kitaplar konusunda destek veriyoruz. Son üç yılda da verilen bu desteklerin meyvelerini toplanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Eris varyantı habercisi!
        Eris varyantı habercisi!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Rumen santrfor Denis Dragus'u transfer etti
        Gaziantep FK, Rumen santrfor Denis Dragus'u transfer etti
        Milli yüzücü Öztürk'ten Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu'na ziyaret
        Milli yüzücü Öztürk'ten Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu'na ziyaret
        Gaziantep'te veteriner hekimlere eğitim verildi
        Gaziantep'te veteriner hekimlere eğitim verildi
        Gaziantep'te 43 araç ve sürücüsüne ceza uygulandı
        Gaziantep'te 43 araç ve sürücüsüne ceza uygulandı
        Gaziantep'te 3 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı...
        Gaziantep'te 3 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı...
        AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik, kırsal mahalleri geziyor
        AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik, kırsal mahalleri geziyor