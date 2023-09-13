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        Gaziantep FK, Rumen santrfor Denis Dragus'u transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son olarak Belçika Ligi takımlarından Standard Liege forması giyen Denis Dragus'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:45 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:00
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        Gaziantep FK, Rumen santrfor Denis Dragus'u transfer etti
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu üyeleri Seçil Kömürcü, İdris Kalkan ve Mustafa Kara'nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde 24 yaşındaki Rumen santrfor, kendisini sezon sonuna kadar kulübe bağlayacak olan sözleşmeye imza attı.

        Açıklamada, "Denis Dragus'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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