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        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında konuştu:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milletin refahı, özgürlüğü, insanların haklarının daha da önünün açılması ve demokrasi çıtasının yükselmesi için mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 17:52 Güncelleme: 14.09.2023 - 17:52
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        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında konuştu:
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        Tunç, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerle büyük bir felaket yaşandığını, depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgede canla başla gayret edildiğini dile getirdi.

        Gündemlerinde her zaman deprem olduğunu ve yaraların sarılacağını ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

        "İktidarımızın süreci içerisinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihe geçen başarılara imza attık. Dünya siyaset tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde görülmemiş başarıyı milletimiz sayesinde gerçekleştirdik, milletimiz her önüne gelen sandıkta 'AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Bu başarının sebebi öncelikle AK Parti'yi kuran milletimizdir. AK Parti, Cumhurbaşkanımızın masa başında 3-5 arkadaşıyla 'parti kuralım, millete gidelim, oy isteyelim' şeklinde kurulmamıştır. AK Parti milletin hissiyatında ortaya çıkmıştır."

        Tunç, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde AK Parti'nin eserlerinin bulunduğunu ve Türkiye'nin 21 yılda çok büyük mesafe kat ettiğini dile getirdi.

        AK Parti'nin, Türkiye'nin fiziki kalkınmasını sağlayarak milletin refahını yükseltirken demokrasi, insan hakları önündeki engelleri bir biri kaldırdıklarını bildiren Tunç, şunları kaydetti:

        "Duracak mı bu yürüyüş; durmayacak. Milletimiz refahı, özgürlüğü, insanların haklarının daha da önünün açılması ve demokrasi çıtasının yükselmesi için mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah, önümüzdeki süreçte yine 'önce insan' diyeceğiz, insanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan, kültüre, spora varıncaya kadar her alanda güçlendireceğiz. Aileyi güçlendirmemiz lazım, aileyi güçlendirmek için önce insanı güçlü olması lazım. Aile güçlü olursa, toplum ve devlet güçlü olur. Bunun için 21 yıldır yaptıklarımızın üzerine Türkiye Yüzyılı'nda milletimizin desteğiyle koymaya devam edeceğiz."

        Ziyarette AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve partililer hazır bulundu.

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