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        Gaziantep FK, Mondihome Kayserispor'a konuk oluyor

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 09:24 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:24
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        Gaziantep FK, Mondihome Kayserispor'a konuk oluyor
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        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

        Ligin ilk 4 haftasında 4 mağlubiyet alarak henüz puanla tanışmayan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 2 gol attı, kalesinde ise 10 gole engel olamadı. Puan cetvelinde son sırada bulunan Güneydoğu temsilcisi, karşılaşmadan galip ayrılmayı hedefliyor.

        Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan İlker Karakaş, Kayseri temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

        - Sumudica ile 977 gün sonra yeniden

        Gaziantep FK, 2. kez anlaştığı teknik direktör Marius Sumudica ile bu sezon ilk maçına çıkacak.

        Güneydoğu temsilcisi, son olarak 2020-2021 sezonunun 18. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikleri maçta takımın başında bulunan Sumudica ile 10 Ocak 2021'de yollarını ayrılmıştı.

        Sezona başladığı teknik direktör Erdal Güneş'le yolların ayrılmasının ardından Gaziantep ekibi, Sumudica ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak ikinci kez takımın başına getirmişti.

        Sumudica, yarın oynanacak maçta 977 gün sonra takımın başında sahaya çıkmış olacak.

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