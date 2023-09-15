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        ALG Spor'da hedef Şampiyonlar Ligi

        MEHMET AKİF PARLAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ALG Spor, ligde yeniden şampiyonluğa ulaşıp Şampiyonlar Ligi'nde Gaziantep'i temsil etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:14
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        ALG Spor'da hedef Şampiyonlar Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden ALG Spor, şampiyonluk parolasıyla başladığı yeni sezonda ilk 3 maçı kayıpsız geçti.

        Teknik direktör Kenan Öztürk, AA muhabirine, bu sezon yeni bir yapılanmaya gittiklerini ve 17 yeni oyuncu transfer ettiklerini söyledi. Kadroyu adeta sil baştan düzenlediklerini belirten Öztürk, takımın uyum sürecini geride bıraktığını ifade etti.

        Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

        "ALG'nin takım ve ekip olarak her zaman hedefi şampiyonluktur. Bu artık ALG'nin DNA'sında var. Bu takım iki sefer Şampiyonlar Ligi oynamış bir takım. Bu sene de hep yukarıda kalıp hedefe ulaşmak istiyoruz, amacımız bu. Lige iyi başladık. 3 maç oynadık. Bunun ikisi deplasmanda. Beşiktaş ve Trabzonspor, zor deplasmandı. İç sahada Amed Spor ile oynadık. Bu üç maçı da kayıpsız geçtik."

        Öztürk, bu sezon ligin geçen sezonlara göre oldukça dengeli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "7+3 kuralı yabancı kuralı geldi. Şimdi hemen herkes daha çok 7 yabancıyla çıkıyor. Bu da takımlarda bir değişim demek. Onun için ben hep şunu söylüyorum. Bu sene kolay bir lig ve kolay bir maç yok. Özellikle Beşiktaş maçında zorlandık biraz. Çünkü Beşiktaş'ta iyi bir takım, şampiyonluğa göre bir ekip kurmuş. Bu üç maçı kayıpsız geçtik. Hedefimiz şu anda önümüzde bir Ataşehir maçı var. Onu da kazanıp milli maç arasına kayıpsız girmek istiyoruz."

        - İkinci hedef Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur

        Öztürk, takımın önceki yıllarda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katıldığını ancak bir üst tura geçemediğini anımsattı.

        Kendisinin ve başkanın Şampiyonlar Ligi'nde bir hayalinin olduğunu anlatan Öztürk, "İlk geldiğimde başkan bana dedi ki 'Hocam, Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmek istiyorum.' Ben de 'İnşallah başkanım önce şampiyon olalım ondan sonra ben o turu geçeceğim.' diye konuştum. Çünkü benim kupalarda karnem iyidir. Yani hep birkaç tur atlamışımdır. İlk hedefimiz şampiyonluğu yakalamak."

        Öztürk, bu sezon ligin statüsünün değiştiğini tek bir grup olduğunu ve geçmiş dönemlerdeki gibi play-off'un oynanmayacağını da sözlerine ekledi.

        - "Hep beraber şampiyonluğa odaklandık"

        Takım kaptanı Arzu Karabulut ise ligin statüsünün değişmesini kendileri için avantaj oluşturduğunu ifade etti.

        Takımın adeta sil baştan kurulduğunu belirten Karabulut, şöyle konuştu:

        "Lige kayıpsız başladık. Bu haftaki maçı da kazanıp milli araya moralli girmek istiyoruz. Hep beraber şampiyonluğa odaklandık. Başta uyum sorunu yaşıyorduk dil konusu özellikle, ama futbol tek dil olduğu için bunu kısa sürede çözdük. Hedefimiz kesinlikle bu sene önce şampiyon olmak ardından ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde güzel temsil etmektir. "

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