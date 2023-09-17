Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Lezzet şehri Gaziantep'te "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali" devam ediyor

        Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:42 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lezzet şehri Gaziantep'te "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali" devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde devam ediyor.

        Festival Park'taki etkinliklerde yiyecek ve içecek işletmeleri tarafından kurulan stantlar, kent içinden ve çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

        Stant önlerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ustaların birbirinden lezzetli yemek, tatlı ve içeceklerini tatma imkanını buluyor.

        Hünerlerini sergileyen kebap ustalarının kurduğu mangallardan ise dumanlar yükseliyor.

        Özellikle çevre illerden gelenler, Gaziantep'te en az kebaplar kadar meşhur olan nohut dürümünü tadıyor.

        Baklava ve katmer ustaları da yaptıkları birbirinden lezzetli tatlıları ziyaretçilere sunma fırsatı buluyor.

        Festivalde ziyaretçiler, İtalyan şefler tarafından hazırlanan çeşitli yemeklerin yapılışını da izledi.

        Nohutçu Rıdvan Özçetin, AA muhabirine, ziyaretçileri stantlarına beklediklerini belirterek, "Bu yıl yoğunluk daha fazla. Aşırı bir talep var. Bu festivalde nohut dürümüne fazla rağbet var. İl dışından gelen misafirlerimizin 'Nohuttan dürüm mü olur?' dediklerini duyuyoruz. Dürümü yedikten sonra fikirleri değişiyor." dedi.

        Ziyaretçilerden Gökhan Urguç ise festivale Mersin'den geldiklerini ifade ederek, "Gaziantep'teki festivale ilk defa geliyoruz. Festivali gayet güzel bulduk. Karnımız aç ve Gaziantep'e özgü nohut dürümü yemeyi düşünüyoruz. Çok fazla yemek çeşidi var ama hiç tatmadığımız bir şeyi yemek istiyoruz. " diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!
        23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te ağır hasarlı binada yangın
        Gaziantep'te ağır hasarlı binada yangın
        Kilis'te maganda silahını ateşledi; 7 aylık bebek öldü, 3 yaralı
        Kilis'te maganda silahını ateşledi; 7 aylık bebek öldü, 3 yaralı
        Lezzet şehri Gaziantep'te "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali" başladı
        Lezzet şehri Gaziantep'te "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali" başladı
        Başına yorgun mermi isabet eden fabrika işçisi kurtarılamadı
        Başına yorgun mermi isabet eden fabrika işçisi kurtarılamadı
        Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivalleri ile tarihe not düşeceğiz (2)
        Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivalleri ile tarihe not düşeceğiz (2)
        Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivalleri ile tarihe not düşeceğiz
        Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivalleri ile tarihe not düşeceğiz