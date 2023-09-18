Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te köpeği araca bağlayarak sürükleyen sürücü yakalandı

        Gaziantep'te bir köpeği aracının arkasına bağlayarak sürüklediği belirlenen sürücü hakkında adlı işlem başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 19:39 Güncelleme: 18.09.2023 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te köpeği araca bağlayarak sürükleyen sürücü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te bir köpeği aracının arkasına bağlayarak sürüklediği belirlenen sürücü hakkında adlı işlem başlatıldığı bildirildi.

        Vali Kemal Çeber, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Sosyal medyada yer alan ilimizde bir köpeğin aracın arkasında sürüklendiği görüntülerle ilgili; Araç sahibi tespit edilerek İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 5199 Sayılı Kanun gereği adli işlem ivedi olarak başlatılmıştır. Bu tür görüntülerin tekrar etmemesini diliyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'den Ahmedinejad kararı
        ABD'den Ahmedinejad kararı
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        Fransa'da gündem Boey!
        Fransa'da gündem Boey!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Öldürülen ikinci kişinin ismi belirlendi! Fransa’daki hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı!
        Öldürülen ikinci kişinin ismi belirlendi! Fransa’daki hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı!
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: Hak ettiğimiz yere geleceğiz
        Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: Hak ettiğimiz yere geleceğiz
        Köpeği araca bağlayıp sürükledi (2)
        Köpeği araca bağlayıp sürükledi (2)
        Gaziantep'te bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç öldü
        Gaziantep'te bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç öldü
        Köpeği araca bağlayıp sürükledi
        Köpeği araca bağlayıp sürükledi
        Depremlerden etkilenen İslahiye esnafı yeni iş yerlerinde faaliyet gösteriy...
        Depremlerden etkilenen İslahiye esnafı yeni iş yerlerinde faaliyet gösteriy...
        17 yaşındaki yaşıtını sosyal medya paylaşımı nedeniyle öldürdü
        17 yaşındaki yaşıtını sosyal medya paylaşımı nedeniyle öldürdü