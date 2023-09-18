Gaziantep'te köpeği araca bağlayarak sürükleyen sürücü yakalandı
Gaziantep'te bir köpeği aracının arkasına bağlayarak sürüklediği belirlenen sürücü hakkında adlı işlem başlatıldığı bildirildi.
Gaziantep'te bir köpeği aracının arkasına bağlayarak sürüklediği belirlenen sürücü hakkında adlı işlem başlatıldığı bildirildi.
Vali Kemal Çeber, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Sosyal medyada yer alan ilimizde bir köpeğin aracın arkasında sürüklendiği görüntülerle ilgili; Araç sahibi tespit edilerek İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 5199 Sayılı Kanun gereği adli işlem ivedi olarak başlatılmıştır. Bu tür görüntülerin tekrar etmemesini diliyorum."