Gaziantep'te köpeği araca bağlayarak sürükleyen sürücü yakalandı

Gaziantep'te bir köpeği aracının arkasına bağlayarak sürüklediği belirlenen sürücü hakkında adlı işlem başlatıldığı bildirildi.

Vali Kemal Çeber, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada yer alan ilimizde bir köpeğin aracın arkasında sürüklendiği görüntülerle ilgili; Araç sahibi tespit edilerek İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 5199 Sayılı Kanun gereği adli işlem ivedi olarak başlatılmıştır. Bu tür görüntülerin tekrar etmemesini diliyorum."