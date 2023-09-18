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        Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cuma günü İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 20:47 Güncelleme: 18.09.2023 - 20:47
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        Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cuma günü İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman çift kale maçla tamamlandı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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