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        İslahiye'de 25 kişinin öldüğü binada sıvılaşma analizi yapılmadan zemin etüt raporu düzenlenmiş

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği apartmana ilişkin hazırlanan iddianamede, 5 sanığın 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:39
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        İslahiye'de 25 kişinin öldüğü binada sıvılaşma analizi yapılmadan zemin etüt raporu düzenlenmiş
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        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği apartmana ilişkin hazırlanan iddianamede, 5 sanığın 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği Gözde Apartmanı'na ilişkin İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Tutuklu sanıklar Ali Ş. ve Seyfettin K. ile tutuksuz sanıklar Devrim Y, İbrahim Ç. ve Kamil Ç'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanıklardan Seyfettin K'nin yapı müteahhidi, Ali Ş'nin proje müellifi ve teknik uygulama sorumlusu, Devrim Y'nin zemin etüt raporunu hazırlayan jeoloji mühendisi, İbrahim Ç. ve Kamil Ç'nin zemin etüt raporunu onaylayan firmanın yetkilisi oldukları belirtildi.

        Sanıkların ifadelerine yer verilen iddianamede, sanık Seyfettin K, binanın müteahhitlik işlerini kendisinin yaptığını, hatırladığı kadarıyla binanın yapı ruhsatının 1995-1996 yıllarında alındığını belirterek, inşaat sırasında bütün işlemlerin projeye ve usule uygun yapıldığını savundu.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan ve iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, statik projenin içeriğinin yetersiz ve uyumsuz, temel zemin emniyet gerilmesinin yetersiz olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Proje aşamasında yatak katsayısı (zeminin herhangi bir noktasındaki basınç ile aynı noktanın oturması arasındaki oran) belirlenmeden, oturma analizi yapılmadan ve sıvılaşma analizi yapılmadan zemin etüt raporu düzenleyen Devrim Y. ile şirket yetkilileri İbrahim Ç. ve Kamil Ç'nin sorumluluklarının bulunduğu anlaşılmıştır. Yapım aşamasında donatı detaylandırması yetersizliği sebebiyle yapım sorumlusu-müteahhit sıfatını taşıyan Seyfettin K'nin, teknik uygulama sorumlusu sıfatını taşıyan Ali Ş'nin sorumluluklarının bulunduğu anlaşılmıştır."

        Sorumluların yatak katsayısı belirlenmeden, oturma ve sıvılaşma analizi yapılmadan zemin etüt raporu düzenlediği ifade edilen iddianamede, "Binanın statik projesini hazırlayan Ali Ş'nin statik projenin içeriğinin yetersiz/uyumsuzluğu, temel donatı alanı yetersizliği, temel zemin emniyet gerilmesi yetersizliği, kolon boyutları yetersizliği, kolon donatı alanı yetersizliği, kiriş boyutları yetersizliği, kiriş donatı alanı yetersizliği, donatı detaylandırması yetersizliği sebepleri ile eksik ve hatalı projeye sebebiyet verdiği anlaşılmıştır." bilgisi yer aldı.

        - Eksikliklere rağmen teslim edilmiş

        Yapım sorumlusu ya da müteahhit sıfatını taşıyan sanık Seyfettin K'nin ve teknik uygulama sorumlusu sıfatını taşıyan sanık Ali Ş'nin donatı detaylandırması yetersizliği ile inşaatın tamamlanmasına neden oldukları belirtilen iddianamede, 2 sanığın da proje ile uygulama arasındaki farklılıklar bulunmasına rağmen inşaatı bitirerek teslimini sağladıkları kaydedildi.

        İddianamede, "İzah edilen hususlar doğrultusunda şüphelilerin neticeyi öngörmelerine rağmen yukarıda bahsi geçen eylemlerine devam edip binanın inşa faaliyetlerini tamamladıkları ve kusurları oranında söz konusu binanın yıkılmasına ve bu suretle ölümlere sebebiyet vererek üzerlerine atılı suçları işledikleri anlaşılmıştır." denildi.

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