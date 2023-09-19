Deprem bölgesinde Gaziler Günü nedeniyle törenler düzenlendi Şubatta yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile depremin etkilediği Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle törenler düzenlendi.

Şubatta yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile depremin etkilediği Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle törenler düzenlendi.

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Gülay Bozan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gazi çocukları şiirler okudu.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem, 19 Eylül Gaziler Günü'nün, bu toprakların vatan olması için canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gün olduğunu ifade etti.

- Kahramanmaraş

Atatürk Meydanı'nda düzenlen törende, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hanifi Toptaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek, şehit kabirlerine karanfil bıraktı, dua okudu.

Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terziioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Şehitlik Anıtı'ndaki törende, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Şanlıurfa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı, dua okudu.

- Malatya

Malatya'da Atatürk Caddesi'nde Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Cengiz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yazıcı ve protokol üyeleri Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Burada dua edilmesinin ardından Yazıcı, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

- Kilis

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okundu. Halk oyunları gösterisinden sonra tören sona erdi.

Törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve diğer ilgililer katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesi Başkanı Ahmet Okutan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri, Adıyaman Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit kabirlerine karanfil bıraktı, dua etti.