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        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Çetin, gazetecilerle buluştu

        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 17:35 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:36
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        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Çetin, gazetecilerle buluştu
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        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Çetin, AK Parti İl Başkanlığındaki programda yaptığı konuşmada, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı görevine getirildikten sonra yönetim kadrosunu oluşturduğu ve çalıştıklarını söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma uğrattığı İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde gerekli çalışmaları yapma devam ettiklerini anlatan Çetin, son 45 gündür kırsal mahallerinde milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla vatandaşlarla görüştüklerini ve taleplerini aldıklarını anlattı.

        - İlçe teşkilatını tanıttı

        AK Parti'nin 7 Ekim'deki kongresi öncesinde teşkilat ve ilçe başkanlıklarıyla ilgili çalışmaları tamamladıklarının altını çizen Çetin, şöyle devam etti:

        "Nizip İlçe Başkanlığına Muharrem Cankesen, Nurdağı İlçe Başkanlığına Mehmet Bali, Şahinbey İlçe Başkanlığına Mehmet Tiryaki getirildi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu teşkilat, sokaklarda, esnafın, çiftçisinin, emeklisinin yanında omuz omuza, beraber görecektir."

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