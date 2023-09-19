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        Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cuma günü İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 21:09 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:09
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        Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cuma günü İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

        Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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