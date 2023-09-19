Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cuma günü İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cuma günü İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.