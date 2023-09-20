Gaziantep'te silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, ev ve iş yerlerine yaptıkları aramalarda namlusu açık 2 tabanca, 16 tabanca sürgüsü, 14 silah gövdesi, 14 şarjör, 14 fişek ile silah çevirmede kullanılan çok sayıda malzeme ve silah parçası ele geçirdi.

Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.