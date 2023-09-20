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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:59 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:59
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 4 kişinin üzerinde arama yaptı.

        Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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