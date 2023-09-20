Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 20.09.2023 - 12:59 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:59
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 4 kişinin üzerinde arama yaptı.
Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.