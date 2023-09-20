AK Parti Nizip İlçe Başkanı Cankesen, basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti Nizip İlçe Başkanlığına atanan Muharrem Cankesen, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İlçe Başkanlığı Binasında düzenlediği toplantıda konuşan Cankesen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in atamaları ile göreve başladığını söyledi.

Cankesen, önceki dönem İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Devir aldığı görevi en iyi şekilde yürüteceğini ifade eden Cankesen, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir aile olan AK Parti’nin bir üyesi bir mensubu olmaktan hep gurur duymuşumdur. Bu sebeple gurur kaynağım olan partimin ilçe başkanlığı görevi de benim için çok önemli bir görevdir. Böylelikle bana tevdi edilen bu görevi layıkıyla yerine getirmek için var gücümle çalışacağım. Bilindiği üzere partimiz Nizip’te bütün seçimleri hep başarıyla sonuçlandırmış ve her daim oy oranını yükseltmiştir. Bizler de bu başarı çıtasını daha yükseklere taşımak ve var olan gücümüze güç katmak için gece gündüz demeden çalışarak daha güzel işler yapacağız. Tabi ki bu çalışmalarımız, hep elbirliğiyle gerçekleşecek ve sonunda kazanan Nizip olacaktır."