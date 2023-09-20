Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        AK Parti Nizip İlçe Başkanı Cankesen, basın mensuplarıyla buluştu

        AK Parti Nizip İlçe Başkanlığına atanan Muharrem Cankesen, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:13 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Nizip İlçe Başkanı Cankesen, basın mensuplarıyla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Nizip İlçe Başkanlığına atanan Muharrem Cankesen, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        İlçe Başkanlığı Binasında düzenlediği toplantıda konuşan Cankesen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in atamaları ile göreve başladığını söyledi.

        Cankesen, önceki dönem İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

        Devir aldığı görevi en iyi şekilde yürüteceğini ifade eden Cankesen, şunları kaydetti:

        "Çok büyük bir aile olan AK Parti’nin bir üyesi bir mensubu olmaktan hep gurur duymuşumdur. Bu sebeple gurur kaynağım olan partimin ilçe başkanlığı görevi de benim için çok önemli bir görevdir. Böylelikle bana tevdi edilen bu görevi layıkıyla yerine getirmek için var gücümle çalışacağım. Bilindiği üzere partimiz Nizip’te bütün seçimleri hep başarıyla sonuçlandırmış ve her daim oy oranını yükseltmiştir. Bizler de bu başarı çıtasını daha yükseklere taşımak ve var olan gücümüze güç katmak için gece gündüz demeden çalışarak daha güzel işler yapacağız. Tabi ki bu çalışmalarımız, hep elbirliğiyle gerçekleşecek ve sonunda kazanan Nizip olacaktır."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 105 bin megavatı aştı
        Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 105 bin megavatı aştı
        Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti mühür baskı buluntularıyla öne çıkıyor
        Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti mühür baskı buluntularıyla öne çıkıyor
        GAZİANTEP´TE, `YAN BAKMA´ KAVGASI: 2 YARALI  
        GAZİANTEP´TE, `YAN BAKMA´ KAVGASI: 2 YARALI  
        Gaziantep'te silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Gaziantep´te, `yan bakma´ kavgası: 2 yaralı
        Gaziantep´te, `yan bakma´ kavgası: 2 yaralı