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        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 20:27 Güncelleme: 20.09.2023 - 20:27
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        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Alınan bilgiye göre, kırsal Aydınlar Mahallesi'nde dağlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına farklı noktalardan müdahale ediliyor.

        Yaşam alanı yakınında bulunan ekipler de olası riske karşı önlem aldı.

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