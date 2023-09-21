Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförü 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Gaziantep'te yolcu otobüsünün, kaza yapan araca müdahale edenlere çarpması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada, otobüs şoförüne 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförü 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te yolcu otobüsünün, kaza yapan araca müdahale edenlere çarpması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada, otobüs şoförüne 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

        Nizip Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Memiş, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, kazada ölenlerin yakınları, avukatları ile sanık avukatı hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı, celse arasında sanık avukatının, keşif ve bilirkişi yönündeki talebini içeren dilekçe sunduğunu belirtti.

        Duruşma savcısı, dosyanın geldiği aşama ve elde edilen deliller dikkate alındığında dosyanın tekemmül ettiği düşüncesiyle talebin reddine karar verilmesini istedi.

        Mahkeme başkanı, yargılamanın sürüncemede kalmaması için talebin reddedildiğini kaydetti.

        Sanık Abdulkadir Memiş, suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek, "Bilerek veya isteyerek asla böyle bir şey yapmadım. Bilinçli olamaz, ölen şahıslardan hiç kimseyi tanımıyorum, perişanım. Trafik ekipleri yol güvenliğini yeterli sağlamadı." diye konuştu.

        Mahkeme başkanının "Benim kazada kusurum yok diyebiliyor musun?" sorusuna sanık, "Benim bir suçum yok, kabul etmiyorum." dedi.

        Sanık avukatı, kazada görevli polis memurlarının kusuru olduğunu savunarak otobüs şoförünün cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mağdur avukatları ise sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti. Vefat edenlerin yakınları da sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

        Son sözü sorulan sanık Memiş, "Vicdanı olan biri nasıl böyle bir olayda pişmanlık duymaz. Bu araca ilk defa binmiştim, arızaları bilirkişi raporunda gördüm, haberim yoktu." şeklinde savunma yaptı.

        Kazada ağabeyini kaybettiğini belirten sanık, "Yakınların acılarını anlıyorum. Bu yaşıma kadar karıncayı bilerek incitmedim, harama el uzatmadım." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. İndirim uygulayan heyet, sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Mahkeme başkanının indirim kararına şerh düştüğü öğrenildi.

        - Olayın geçmişi

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos 2022'de meydana gelen kazada, aralarında 2 basın mensubunun da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

        Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özel Diyarbakır isimli firmaya ait otobüsü kullanan Abdulkadir Memiş hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi sona erdi
        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi sona erdi
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Bir dava daha açıldı
        Bir dava daha açıldı
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek
        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        AK Parti Nizip İlçe Başkanı Cankesen, basın mensuplarıyla buluştu
        AK Parti Nizip İlçe Başkanı Cankesen, basın mensuplarıyla buluştu
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 105 bin megavatı aştı
        Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 105 bin megavatı aştı