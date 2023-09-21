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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde engelli kalan vatandaşların tedavisi için 5 milyon dolar destek

        Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyonu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde engelli kalan afetzedelerin tedavisinde kullanılacak 5 milyon dolar değerindeki yardımın protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:50 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:55
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde engelli kalan vatandaşların tedavisi için 5 milyon dolar destek
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        Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyonu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde engelli kalan afetzedelerin tedavisinde kullanılacak 5 milyon dolar değerindeki yardımın protokolü imzalandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli depremzedelerin tedavinin sürdürülmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için başlatılan "Yüzyılın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşmak Projesi" kapsamında protokol hazırlandı.

        5 milyon dolar bütçenin sağlandığı, Büyükşehir Belediyesi Ortez Protez Uygulama Merkezi'nde protezin yapılacağı, medikal malzemelerin verileceği protokolden 11 ildeki 12 bin 338 depremzede faydalanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang, Türkiye'de birçok projede çalışmaktan memnun olduğunu belirtti.

        Deprem sonrası kurtarılan birçok kişinin engelli kaldığını öğrendiklerini aktaran Huang, şunları kaydetti:

        "Engelli vatandaşların da deprem sonrası ekipmanlarını kaybettiğini fark ettik. Bu durumu yaşayan insanlar için destek vermeye karar verdik. Bu projeyle çeşitli ekipman ihtiyaçları, mekanik ve elektrikli tekerlekli sandalyeler, ortez protezler, mikro işlemcili protezler, hasta yatakları gibi ekipmanlarla yardımcı olmayı umut ediyoruz."

        AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da asrın felaketinde birçok insanın hayallerinin yarım kaldığını, hayalleri gerçekleştirmek için önemli bir çalışmayı yürüttüklerini dile getirdi.

        Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi de önemli bir çalışmanın yapıldığını kaydetti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise proje kapsamında birçok engelli depremzedenin yaralarını sararak umut olacaklarını aktardı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, protokolü imzaladı.

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