Gaziantep'te silahlı kavgada bir genç öldü Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir genç hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir genç hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Güneş Mahallesi'ndeki husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, pompalı tüfeklerle birbirine ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Mustafa Yeter (19) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yeter, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.