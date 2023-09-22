Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Kalyon
Hakemler:Murat Erdoğan, Cem Özbay, Emir Eray Eyisoy
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Gradel (Dk. 71 Markovic), Mustafa Eskihalleç, Janio Bikel (Dk. 56 Jevtovic), Junior Morais, Maxim (Dk. 71 Ajeti), Nkoulou, Denis Dragus (Dk. 87 M'Bakata)
İstanbulspor: Jensen, Vefa Temel (Dk. 79 Ali Yaşar), Mehmet Yeşil, Duhaney, Rroca, Simon Deli (Dk. 32 Okan Erdoğan), Ndao, Ethemi, Loshaj (Dk. 79 Muammer Sarıkaya), Jackson, İbrahim Yılmaz (Dk. 70 Emir Gültekin)
Goller: Dk. 74 Denis Dragus, Dk. 90+5 Ajeti (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 20 Vefa Temel, Dk. 55 İbrahim Yılmaz, Dk. 65 Rroca, Dk. 79 Okan Erdoğan, Dk. 88 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 46 Janio Bikel (Gaziantep FK)
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