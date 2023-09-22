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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 21:20 Güncelleme: 22.09.2023 - 21:20
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Kalyon

        Hakemler:Murat Erdoğan, Cem Özbay, Emir Eray Eyisoy

        Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Gradel (Dk. 71 Markovic), Mustafa Eskihalleç, Janio Bikel (Dk. 56 Jevtovic), Junior Morais, Maxim (Dk. 71 Ajeti), Nkoulou, Denis Dragus (Dk. 87 M'Bakata)

        İstanbulspor: Jensen, Vefa Temel (Dk. 79 Ali Yaşar), Mehmet Yeşil, Duhaney, Rroca, Simon Deli (Dk. 32 Okan Erdoğan), Ndao, Ethemi, Loshaj (Dk. 79 Muammer Sarıkaya), Jackson, İbrahim Yılmaz (Dk. 70 Emir Gültekin)

        Goller: Dk. 74 Denis Dragus, Dk. 90+5 Ajeti (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk. 20 Vefa Temel, Dk. 55 İbrahim Yılmaz, Dk. 65 Rroca, Dk. 79 Okan Erdoğan, Dk. 88 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 46 Janio Bikel (Gaziantep FK)

        GAZİANTEP

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