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        Gaziantep FK-İstanbulspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, "Çok zor tabii depremden 7 ay sonra gelen bir galibiyet oldu. İnşallah birçok insanı mutlu etmişimdir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 23:34 Güncelleme: 22.09.2023 - 23:34
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        Gaziantep FK-İstanbulspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, "Çok zor tabii depremden 7 ay sonra gelen bir galibiyet oldu. İnşallah birçok insanı mutlu etmişimdir." dedi.

        Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın iyi savaştığını söyledi.

        İlk galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını belirten Sumudica, şöyle devam etti:

        "Bugün bir karar aldım. Bir apartman alacağım Gaziantep'te. Çünkü burası benim şehrim. 3 yıl önce evimizde hiç maç kaybetmediğimiz zamanlar oldu. Tabii bugün şans da yanımızdaydı, yeni transferlerimiz takıma çok katkı verdiler kalpten ve benim için oynadılar. Çok zor tabii depremden 7 ay sonra gelen bir galibiyet oldu. İnşallah birçok insanı mutlu etmişimdir. Takımım benim gibi agresif olursa çok kolay ligde kalırız. Çünkü gerçekten çok iyi takıma sahibiz."

        Karşılaşmada oyundan çıkardığı Maxim'e sahip çıkan Sumudica, "Maxim takımın en iyi futbolcularından biri. İnsanlar bunu unutmamalı, bu şehir için 40 golden fazla attı. Futbolcuların bazen kötü anları olabiliyor. Rumen olduğu için söylemiyorum. Beşiktaş'ta fazla süre almadı. Başka takımlardan transfer teklifi aldı ama gitmedi." şeklinde konuştu.

        Sumudica, yıllar sonra Gaziantep'te taraftarı önünde maça çıkmanın kendisini çok heyecanlandırdığını vurgulayarak, "Gerçekten soyunma odasına ilk geldiğimde ağladım. Çünkü burada harika sonuçlar almıştık. Eğer bu takımda kalsaydım Avrupa Ligi'nde oynardık." ifadesini kullandı.

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