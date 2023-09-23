Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, sezonun ilk puanını aldı

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında İstanbulspor'u 2-0 yenen Gaziantep FK, bu sezon ilk puanını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, sezonun ilk puanını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında İstanbulspor'u 2-0 yenen Gaziantep FK, bu sezon ilk puanını aldı.

        Lige deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek başlayan Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0, Mondihome Kayserispor'a ise 2-0 mağlup oldu.

        Dün taraftarı önünde İstanbulspor'u 2-0 yenen Gaziantep ekibi ilk galibiyetini ve puanını elde etti.

        - 233 gün sonra galibiyetle tanıştı

        Gaziantep FK, en son galibiyetini geçen sezon 1 Şubat'ta taraftarı önünde Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup ederek almıştı.

        Kırmızı-siyahlı takım 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından 12 Şubat'ta ligden çekilmiş ve 23. hafta sonrası oynanan müsabakalarda hükmen mağlup ilan edilmişti.

        Gaziantep FK, böylelikle 233 gün sonra galibiyet almış oldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!

        Benzer Haberler

        BAE'nin Ankara Büyükelçisi Zahiri: "İki ülkenin enerji yatırımlarını başarı...
        BAE'nin Ankara Büyükelçisi Zahiri: "İki ülkenin enerji yatırımlarını başarı...
        Gaziantep FK-İstanbulspor maçının ardından
        Gaziantep FK-İstanbulspor maçının ardından
        Gaziantep FK-İstabulspor maçının ardından
        Gaziantep FK-İstabulspor maçının ardından
        Gaziantep FK - İstabulspor: 2-0
        Gaziantep FK - İstabulspor: 2-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig